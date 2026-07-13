«Плохой сигнал». Автоэксперт отметил тревожный момент на рынке

Продажи новых автомобилей в России резко пошли вниз.

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Продажи новых легковых автомобилей в России с 6 по 12 июля сократились на 16,2% по отношению к предыдущей неделе. Это плохой сигнал, считает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

На прошлой неделе россияне приобрели 25,9 тысячи легковушек без пробега. Для сравнения: в конце июня — начале июля было продано 30,9 тысяч штук, и недельная прибавка тогда была на уровне 7%.

Как отметил Целиков, причин слабых продаж на 28-й неделе как минимум две.

«Во-первых, завершился эффект постановки на учет автомобилей, проданных в конце второго квартала. Во-вторых, проблемы с топливом не способствуют покупкам новых машин. Причем если первая причина чисто временная, то вторая может играть долго и существенно повлиять на спрос во второй половине года», — написал эксперт в своём Телеграм-канале.

С другой стороны, по отношению к аналогичной неделе прошлого года продажи пока даже выросли – на 7,1%.

«Выводов из одной недели делать рано, будем наблюдать за дальнейшим развитием ситуации», — подытожил Целиков.

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