В каких регионах России продают бензин по госномерам автомобилей

На фоне дефицита автомобильного топлива в регионах России вводятся экстренные меры по стабилизации ситуации, в том числе для решения проблемы очередей на автозаправочных станциях (АЗС). Среди самых необычных мер — принцип «чёт-нечет» по номеру машины.

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Введение временного порядка продаж бензина и дизтоплива власти каждого субъекта РФ утверждают самостоятельно. «Рамблер/авто» изучил все подобные заявления к настоящему моменту и собрал список регионов, автомобилисты в которых заправляются по цифре в автомобильном знаке.

Список регионов, где введена продажа бензина по чётным и нечётным номерам:

Астраханская область;

Кировская область;

Липецкая область;

Нижегородская область;

Орловская область;

Псковская область;

Республика Мордовия.

Принцип пополнения топливного бака по номерам заключается в том, что по чётным датам могут заправиться владельцы автомобилей с госзнаками, начинающимися на чётное число — 0, 2, 4, 6, 8. По нечётным датам можно заправить автомобиль с номером, начинающимся на нечётное число — 1, 3, 5, 7, 9. Система может отличаться от региона к региону. Так, например, на заправках в Мордовии за основу берётся не первая, а последняя цифра номера.

Также власти регионов, в числе которых Санкт-Петербург и Ленинградская область, прорабатывают возможность продажи автомобильного топлива по QR-кодам. Пока эта мера действует только в Севастополе. В пробном режиме данный механизм работает в одном из районов Нижнего Новгорода.

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