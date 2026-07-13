В каких регионах России продают бензин по госномерам автомобилей: полный список
На фоне дефицита автомобильного топлива в регионах России вводятся экстренные меры по стабилизации ситуации, в том числе для решения проблемы очередей на автозаправочных станциях (АЗС). Среди самых необычных мер — принцип «чёт-нечет» по номеру машины.
Введение временного порядка продаж бензина и дизтоплива власти каждого субъекта РФ утверждают самостоятельно. «Рамблер/авто» изучил все подобные заявления к настоящему моменту и собрал список регионов, автомобилисты в которых заправляются по цифре в автомобильном знаке.
Список регионов, где введена продажа бензина по чётным и нечётным номерам:
- Астраханская область;
- Кировская область;
- Липецкая область;
- Нижегородская область;
- Орловская область;
- Псковская область;
- Республика Мордовия.
Принцип пополнения топливного бака по номерам заключается в том, что по чётным датам могут заправиться владельцы автомобилей с госзнаками, начинающимися на чётное число — 0, 2, 4, 6, 8. По нечётным датам можно заправить автомобиль с номером, начинающимся на нечётное число — 1, 3, 5, 7, 9. Система может отличаться от региона к региону. Так, например, на заправках в Мордовии за основу берётся не первая, а последняя цифра номера.
Также власти регионов, в числе которых Санкт-Петербург и Ленинградская область, прорабатывают возможность продажи автомобильного топлива по QR-кодам. Пока эта мера действует только в Севастополе. В пробном режиме данный механизм работает в одном из районов Нижнего Новгорода.
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