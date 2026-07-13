Победа в день рождения: Антон Козлов выиграл дождливый этап Гран-При РДС в Москве

Третья в карьере победа пилота Carville Racing пришлась на его день рождения, Томми Кайли и Сергей Кузнецов принесли Fresh Racing двойной подиум, а Арсений Цареградцев вновь стал сильнейшим среди юниоров по итогам УТС в Мячково.

© RDS

Четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии завершился в Москве. Уик-энд на ADM Raceway прошёл в традиционном для этого автодрома стиле — солнце сменялось проливным дождём, и финальные заезды пришлись на подсыхающую трассу. В столь сложных условиях на первый план вышло мастерство пилотирования и везение, которого не хватило даже опытным спортсменам.

Одной из сенсаций стало поражение Георгия Чивчяна уже на стадии ТОП-32. Лидер Takayama Forward Auto встретился с Артёмом Лейтисом (Carville Racing), и в этой дуэли судьям потребовалось два перезаезда (ОМТ), чтобы выявить сильнейшего. Победителем стал Артём, который сенсационно оставил четырехкратного чемпиона RDS GP вне ТОП-16.

На стадии ТОП-16 случилась ещё одна сенсация — потерпел поражение Дамир Идиятулин. Пилот Fresh Racing уступил в дуэли с будущим триумфатором этапа Антоном Козловым (Carville Racing). Ещё в одной паре ТОП-16 для выявления победителя судьям потребовался OMT-заезд — в плотной и контактной борьбе Петра Бородина (Takayama Forward Auto) и Данилы Воробьёва (Lukoil Racing Drift Team) лучшим стал Воробьёв. На этой же стадии завершили борьбу Артём Лейтис и Тимофей Добровольский, а одним из самых зрелищных противостояний стала дуэль Антона Клямко и Михаила Давидянца на BMW разных поколений.

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В ТОП-8 пробились сразу три представителя Fresh Racing. Во внутрикомандном дерби Сергей Кузнецов одержал победу над Денисом Мигалем, а ирландец Томми Кайли выиграл у Антона Клямко.

© RDS

Путёвку в решающую битву дня получил Томми Кайли, который в полуфинале одолел своего напарника Кузнецова. Вторым участником финала стал Антон Козлов, уверенно победивший Аркадия Цареградцева («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»).

Кайли смог продолжить череду призовых финишей, однако вторую победу в сезоне-2026 одержать ирландцу не удалось. В непростых условиях на подсыхающей трассе пилот допустил помарку, которая не дала претендовать на первое место — сильнейшим в этом сражении стал Антон Козлов.

Пилот Carville Racing впервые с 2025 года стал победителем этапа главного чемпионата страны по дрифту. Триумф на ADM Raceway стал для Антона Козлова подарком на собственный день рождения, который вице-чемпион сезона-2023 отметил прямо на этапе.

«Рад, что получилось настроить машину, и она действительно быстро едет теперь по дождю. Сердце моё отлегло, но на этом этапе были реально гонки на выживание. Нашей задачей было просто удержаться в границах трассы. У меня это получилось, удалось адаптироваться к ситуации», — отметил Антон Козлов.

© RDS

Гран-При РДС 2026. 4-й этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 269 баллов Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 187 баллов Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 167 баллов

Гран-При РДС 2026. 4-й этап. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 354 балла Carville Racing — 313 балла Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 169 баллов

Итоги этапа в Москве не повлияли на позиции Томми Кайли в личном зачёте. Ирландский пилот Fresh Racing серьёзно укрепил своё лидерство и имеет все шансы досрочно оформить чемпионский титул уже на следующем этапе в Красноярске.

В командном зачёте Fresh Racing продолжает лидировать, на второе место вышла «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» с незначительным перевесом над Takayama Forward Auto.

Гран-При РДС 2026. Личный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 775 баллов Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 487 баллов Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 483 балла

Гран-При РДС 2026. Командный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

Fresh Racing — 1444 балла Takayama Forward Auto — 927 баллов Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 922 балла

Четвёртые учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior прошли на ADM Raceway с участием четырёх спортсменов. В рамках четвёртого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии вновь не было равных Арсению Цареградцеву (12 лет), который выиграл и квалификацию, и парные заезды. Второе место в парных заездах УТС занял Степан Попов (14 лет), третьим стал Лука Мигаль (13 лет), дебютировавший в юниорских заездах.

Следующий, пятый в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 1 и 2 августа RDS GP отправится в сибирское турне на трассу «Красное кольцо» в Красноярске. Уик-энд в мекке российского дрифта вполне может назвать имя нового чемпиона серии, который обеспечит себе титул досрочно, за этап до официального завершения сезона-2026.

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