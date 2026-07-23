В Кремле рассказали, как меняется ситуация с топливом в России

Российские власти отметили, что принятые меры дали результат.

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Ситуация на российском топливном рынке постепенно улучшается после принятых правительством мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На фоне дефицита топлива на заправках в регионах власти ограничили экспорт бензина и дизельного топлива, увеличили импорт топлива, в том числе из Беларуси. Также плановые ремонты на нефтеперерабатывающих предприятиях перенесли на осень.

«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали», — заявил Песков в беседе с РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что ситуация по-прежнему требует особого внимания и принятия дополнительных мер.

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