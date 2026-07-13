На московских АЗС зафиксирован очередной скачок цен
Стало известно, как изменились цены на бензин и дизтопливо в Москве за последнюю неделю.
Вторую неделю подряд бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве дорожает сверхвысокими темпами. Данные об очередном повышении цен на автомобильное топливо опубликовала Московская топливная ассоциация (МТА).
С 6 по 13 июля средняя стоимость бензина на столичных заправках увеличилась в среднем на 33 копейки. Это на 2 копейки больше, чем неделей ранее. Рост цен на дизельное топливо (ДТ) ускорился с 37 до 45 копеек.
Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 6 по 13 июля:
- АИ-92: +29 копеек, с 65,61 до 65,90 рубля;
- АИ-95: +30 копеек, с 72,49 до 72,79 рубля;
- АИ-100: +40 копеек, с 98,98 до 99,38 рубля;
- ДТ: +45 копеек, с 79,78 до 80,23 рубля.
Об изменении цен на бензин и дизельное топливо по всей стране станет известно в среду, 15 июля, когда Росстат опубликует еженедельный отчёт по итогам мониторинга цен на заправках.
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