Россияне теряют интерес к китайским авто: продажи рухнули на 20%

Китайские авто установили антирекорд на российском рынке.

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Продажи новых китайских автомобилей в России значительно снизились в первом полугодии 2026 года. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

За первые шесть месяцев текущего года российские дилеры реализовали 249,5 тысяч легковушек марок из КНР. Это на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля в общем объёме продаж сократилась с 55% до 41%.

Китайские марки по-прежнему лидируют на российском рынке, но отрыв небольшой. Российские бренды по итогам первого полугодия отстали всего на 2,4 тысяч авто, прибавив на 34,8%.

Продажи новых автомобилей марок разных стран в России в январе-июне 2026 года:

Китай: 249,5 тыс. (-14,4% к первому полугодию 2025 года); Россия: 247,1 тыс. (+34,8%); Япония: 39,5 тыс. (+195,4%); Беларусь: 28,8 тыс. (+61,6%); Германия: 26,8 тыс. (+116,5%); Южная Корея: 8,9 тыс. (+44,7%).

Ещё меньшим спросом среди россиян стали пользоваться автомобили, собираемые в Китае. Их продажи упали на 20,5% — до 170,7 тысяч. Для сравнения, машины российской сборки в январе-июне разошлись в количестве 380,7 тысяч (+38,1%), их доля составила 62,6% против 28% у «китайцев».

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