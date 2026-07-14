В России изменятся правила продажи электромобилей

Скидку на покупку российских электромобилей могут сократить более чем втрое

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Минпромторг может пересмотреть условия господдержки при покупке российских электромобилей и гибридов. Скидка может сократиться в несколько раз, передаёт «Коммерсантъ».

Сейчас при покупке электромобиля или гибрида российского производства в кредит или лизинг государство компенсирует до 35% стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей. Если изменения получат зелёный свет, то этот дисконт останется только для наиболее локализованных моделей, тогда как для остальных размер субсидии снизится до 10% и в денежном эквиваленте составит максимум 500 тысяч рублей.

В Минпромторге подтвердили, что совместно с представителями отрасли разрабатывают новый подход к стимулированию спроса на электромобили и гибриды российского производства. Среди активных сторонников этой идеи — российский автопроизводитель Evolute, который считает, что её реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что необходимые нормативные изменения пока находятся в разработке. До их вступления в силу условия программы останутся прежними: покупатели всех российских электромобилей и гибридов могут рассчитывать на скидку в размере 35%.

Ожидается, что окончательное решение по новым правилам субсидирования покупки электрических и полуэлектрических машин может быть принято до конца 2026 года.

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