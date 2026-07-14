ФАС начала проверки АЗС в регионах из-за роста цен на бензин

Сразу 14 предприятий заподозрены в необоснованном повышении цен на бензин.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает следить за ситуацией на топливном рынке. Территориальные управления ведомства выдали предупреждения владельцам АЗС в нескольких регионах России, где зафиксированы признаки экономически необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо.

Как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, в Кировской области претензии возникли к компаниям «Чепецкнефтепродукт», «Лузская нефтебаза» и «Кильмезьнефтепродукт», работающим под брендом «Движение». По данным УФАС, эти компании занимают доминирующее положение в ряде районов региона, поэтому изменение цен на их заправках могло негативно сказаться на потребителях.

В Удмуртии предупреждение получила компания «Петросервис», поставляющая дизельное топливо аграриям. Антимонопольщики считают, что повышение цен в период с 18 июня по 7 июля было необоснованным и потребовали снизить стоимость до экономически оправданного уровня.

В Саратовской области УФАС обратило внимание на рост цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на АЗС сетей «Феникс» и «Залив». Их владельцам — компаниям «Трансгруз» и «АльфаТЭК» — предписано устранить нарушения до 31 июля.

Аналогичные предупреждения получили несколько операторов АЗС в Краснодарском крае, а также индивидуальный предприниматель из Нижегородской области, реализующий топливо на АЗС под брендами «ESCO» и «Газпром нефти».

Во всех этих случаях ФАС усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства и требует привести цены к экономически обоснованному уровню.

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