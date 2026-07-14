26 млн человек воспользовались сервисом Сбера по поиску заправок с бензином

В Сбере рассказали о востребованности своего сервиса по поиску топлива на АЗС.

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С момента запуска сервисом Сбера для поиска автозаправочных станций (АЗС) с бензином воспользовались уже 26 млн человек. Об этом рассказала пресс-служба компании.

Решение Сбера, которое функционирует с 9 июля, охватывает 29 тысяч автозаправочных станций по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов.

Пользователям доступна информация о наличии конкретных видов топлива: сервис показывает, есть ли на выбранной АЗС бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды горючего. Это позволяет заранее выбрать подходящую станцию и избежать лишних остановок в пути.

Среди регионов наибольшую активность проявили жители Москвы — на них пришлось 8,21% всех пользователей. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург (4,61%), Казань (3,69%), Краснодар (3,58%), Уфа (3%), Воронеж (2,9%) и Пермь (2,5%). Основную аудиторию сервиса составили люди в возрасте 35–56 лет. Среди них 66% — мужчины, 34% — женщины.

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Сервис доступен в приложении СберБанк Онлайн. Попасть в него можно из раздела «Авто», добавив в него свой автомобиль, или из раздела «Для жизни». Также воспользоваться сервисом можно в веб-версии. Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платёжных данных.

В дальнейшем возможности сервиса Сбера продолжат расширяться. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность автозаправочных станций, что поможет выбирать не только нужную АЗС, но и наиболее удобное время для заправки.

В 2ГИС появилась карта бензина практически по всем АЗС в России