АвтоВАЗ снимает с производства «Ниву» с 1,7-литровым мотором

Продажи Lada Niva Legend с «восьмиклопом» рабочим объёмом 1,7 литра прекратятся осенью.

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Крупнейший российский концерн АвтоВАЗ раскрыл подробности о технической модернизации своего классического внедорожника Lada Niva Legend. Модель получит новый силовой агрегат, сообщает корреспондент «Рамблер/авто».

Моторная линейка лишится 1,7-литрового восьмиклапанного мотора мощностью 83 л.с., которым Niva оснащается с 2001 года. Его заменит «восьмиклоп» рабочим объёмом 1,8 литра мощностью 90 л.с., который уже устанавливается на рестайлинговую Lada Niva Travel.

«Новый двигатель более экономичен: удельный расход топлива снизился на 3–30% в зависимости от режима движения. В смешанном режиме средний расход снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км», — сообщили в тольяттинском концерне.

Выпуск обновлённой Lada Niva Legend с новым двигателем начнётся уже на следующей неделе — 20 июля. Как рассказали на АвтоВАЗе, выпущенных экземпляров со старым 1,7-литровым мотором дилерам хватит на ближайшие три месяца.

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