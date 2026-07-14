АвтоВАЗ рассекретил агрегаты для своей новейшей модели
Раскрыты характеристики и другие подробности о двух двигателях для первого городского кроссовера Lada.
Российский автогигант АвтоВАЗ представил новое поколение бензиновых двигателей рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра. Эти модернизированные моторы сначала появятся на новом кроссовере Lada Azimut, а затем их начнут устанавливать и на другие модели — Iskra и Vesta, сообщает корреспондент «Рамблер/авто» с презентации.
Главное изменение — прибавка в мощности и крутящем моменте. Так, двигатель объёмом 1,6 литра теперь развивает 120 л.с. вместо прежних 106, а его крутящий момент вырос со 148 до 154 Н·м. Более объёмный 1,8-литровый агрегат будет выдавать 135 л.с. вместо 122, а тяга увеличится с 170 до 175 Н·м.
Инженеры переработали оба двигателя практически по всем ключевым узлам. Агрегаты получили новую головку блока цилиндров, модернизированную систему впуска, облегчённые клапаны, новые распределительные валы, более производительный масляный насос и форсунки охлаждения поршней. Кроме того, была обновлена шатунно-поршневая группа, что, по заявлению представителей АвтоВАЗа, позволило уменьшить механические потери на трение и повысить КПД двигателей.
Одним из самых важных нововведений для 1,6-литрового двигателя стала система изменения фаз газораспределения на впуске. Ранее такой технологии у этого мотора не было. Она должна улучшить тягу на низких и средних оборотах, сделать двигатель более эластичным и одновременно снизить расход топлива.
У двигателя объемом 1,8 литра появился новый блок цилиндров, адаптированный для разных типов коробок передач. Также доработаны коленчатый вал и поршневая группа, а система охлаждения поршней стала эффективнее благодаря новым масляным форсункам.
Оба модернизированных агрегата сохранили так называемую «безвтычную» компоновку: в поршнях предусмотрены проточки под полный ход клапана. Это исключает контакт клапана и поршня в случае аварийной ситуации.
«Моторы станут более мощными и технологичными, обеспечив высокую эластичность за счёт увеличенного момента на низких и средних оборотах и увеличение мощности по сравнению с предыдущими двигателями. При этом сохранится надёжность и простота обслуживания», — рассказали на АвтоВАЗе.
Выпуск первой модели Lada с модернизированными моторами, которой станет кроссовер Azimut, запланирован на сентябрь 2026 года.
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