АвтоВАЗ рассекретил агрегаты для своей новейшей модели

Раскрыты характеристики и другие подробности о двух двигателях для первого городского кроссовера Lada.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский автогигант АвтоВАЗ представил новое поколение бензиновых двигателей рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра. Эти модернизированные моторы сначала появятся на новом кроссовере Lada Azimut, а затем их начнут устанавливать и на другие модели — Iskra и Vesta, сообщает корреспондент «Рамблер/авто» с презентации.

Главное изменение — прибавка в мощности и крутящем моменте. Так, двигатель объёмом 1,6 литра теперь развивает 120 л.с. вместо прежних 106, а его крутящий момент вырос со 148 до 154 Н·м. Более объёмный 1,8-литровый агрегат будет выдавать 135 л.с. вместо 122, а тяга увеличится с 170 до 175 Н·м.

© Андрей Фадеев

Инженеры переработали оба двигателя практически по всем ключевым узлам. Агрегаты получили новую головку блока цилиндров, модернизированную систему впуска, облегчённые клапаны, новые распределительные валы, более производительный масляный насос и форсунки охлаждения поршней. Кроме того, была обновлена шатунно-поршневая группа, что, по заявлению представителей АвтоВАЗа, позволило уменьшить механические потери на трение и повысить КПД двигателей.

Одним из самых важных нововведений для 1,6-литрового двигателя стала система изменения фаз газораспределения на впуске. Ранее такой технологии у этого мотора не было. Она должна улучшить тягу на низких и средних оборотах, сделать двигатель более эластичным и одновременно снизить расход топлива.

У двигателя объемом 1,8 литра появился новый блок цилиндров, адаптированный для разных типов коробок передач. Также доработаны коленчатый вал и поршневая группа, а система охлаждения поршней стала эффективнее благодаря новым масляным форсункам.

© Андрей Фадеев

Оба модернизированных агрегата сохранили так называемую «безвтычную» компоновку: в поршнях предусмотрены проточки под полный ход клапана. Это исключает контакт клапана и поршня в случае аварийной ситуации.

«Моторы станут более мощными и технологичными, обеспечив высокую эластичность за счёт увеличенного момента на низких и средних оборотах и увеличение мощности по сравнению с предыдущими двигателями. При этом сохранится надёжность и простота обслуживания», — рассказали на АвтоВАЗе.

Выпуск первой модели Lada с модернизированными моторами, которой станет кроссовер Azimut, запланирован на сентябрь 2026 года.

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