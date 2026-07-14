Volkswagen может убрать сразу десять моделей: под угрозой Jetta и Taycan

Стало известно, от выпуска каких автомобилей может отказаться VW.

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Концерн Volkswagen рассматривает вариант с масштабным сокращением модельного ряда для снижения расходов. К 2031 году немецкий автогигант может отказаться как минимум от десяти автомобилей, сообщает Bild.

Среди возможных кандидатов на снятие с производства называются Volkswagen Jetta и Taos, а также Skoda Fabia, представленный Cupra Raval, Audi Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback и Porsche Cayenne Coupe с бензиновым мотором. Кроме того, под вопросом оказались планы по выпуску новых Porsche 718 Boxster и 718 Cayman с двигателями внутреннего сгорания.

В список может попасть и Porsche Taycan. В прошлом году продажи электроседана сократились на 22% — до 16,3 тысячи автомобилей, что в VW объяснили падением спроса на электромобили.

Как утверждает источник, отказ от десятка моделей позволит Volkswagen Group сэкономить до 6,5 млрд евро к 2031 году. Официально в концерне слухи не комментируют, отмечая, что не раскрывают планы относительно будущего модельного ряда.

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