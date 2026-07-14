Минпромторг РФ подтвердил информацию о снижении скидок на электрокары

Условия господдержки при покупке российских электромобилей и гибридов могут измениться до конца 2026 года.

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Минпромторг России прокомментировал сообщения об изменении условий господдержки при покупке электромобилей и последовательных гибридов. Скидку в 35% планируется сохранить только для моделей с высоким уровнем локализации.

Во вторник утром, 14 июля, «Коммерсантъ» рассказал, что ведомство планирует снизить до 10% дисконт по программе господдержки покупки российских электрических машин. Это касается только электромобилей с низкой степенью локализации.

«Совместно с отраслевым сообществом разрабатывается новый подход к стимулированию спроса на такую технику. Обсуждается возможность сохранения скидки в размере 35% именно на высоколокализованные электромобили и гибриды — для соответствия этим условиям автомобиль должен будет набрать определенное количество баллов локализации», – приводит сообщение Минпромторга информагентство ТАСС.

При этом в министерстве подчеркнули, что пока программы льготного автокредитования и лизинга продолжают действовать на прежних условиях. Сейчас скидка в размере 35% распространяется на все электромобили и последовательные гибриды российского производства, а изменения вступят в силу только после утверждения нормативной базы.

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