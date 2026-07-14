Санкт-Петербург примет четвёртый этап Открытого чемпионата РДС

«Бетонный Колизей», кубометры дыма и «Медиа Гонки».

© RDS Open

18 и 19 июля автодром «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге вновь примет этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Соревнования пройдут в рамках юбилейного «Гараж Фест Игора Драйв» и станут частью большой фестивальной программы.

Кто поборется за место на пьедестале?

В список участников вошли пилоты из Самары, Екатеринбурга, Ставропольского края, Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Зрители увидят динамичные и плотные заезды постоянных представителей пелетона RDS Open сезона-2026: действующего чемпиона RDS Open и лидера личного зачёта по итогам прошедших этапов Анатолия Щербака, пилотов Владимира Афанасьева, Игоря Озолина, а также Станислава Антропова (все трое представляют команду Tamashi Racing), спортсменов из команды STAR PËR STARS AIMOL Дмитрия Добровольского, Владислава Ерофеева и Сергея Корнеева, пилота команды «ЦМРБанк» Руслана Арефьева, а также спортсменов, выступающих в личном зачёте — Сергея Давидадзе и Александра Леонова.

Кроме того, в рамках четвёртого этапа в состав участников войдут три спортсмена из Санкт-Петербурга — Денис Бочкарёв, известный зрителям RDS Open по сезону 2025 года, а также Елисей Никитин и Матвей Вахрушев.

© RDS Open

«Медиа Гонки» в дисциплине «дрифт»

В рамках «Гараж Фест Игора Драйв» в реализуется масштабный проект «Медиа Гонки 2026». Его участники — любимые миллионами пользователей социальных сетей блогеры, которые на протяжении фестиваля будут пробовать себя в разных автоспортивных дисциплинах. Проявят себя участники и в дрифте в рамках Открытого чемпионата РДС.

В субботу, 18 июля, блогеры Big Russian Boss, Антон Форсаж, Ян Дилан и Екатерина Тюрина выйдут на конфигурацию RDS Open, чтобы показать своим поклонникам и любителям дрифта настоящий драйв и зрелищные заезды в «бетонном Колизее». А после заездов звёздные участники соревнований примут участие в автограф-сессии, где пообщаются с гостями фестиваля, ответят на самые интересные вопросы и, конечно, сфотографируются со всеми желающими.

В воскресенье, 19 июля, блогеры примут участие в параде пилотов четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС и продемонстрируют гостям фестиваля свои боевые автомобили.

© RDS Open

Обновление конфигурации в «бетонном Колизее»

Традиционно этап Открытого чемпионата РДС проходит на дрифт-площадке «Игора Драйв». Эту локацию зрители и спортсмены прозвали «бетонный Колизей» за максимально близкое расположение бетонных блоков к траектории движения автомобилей — здесь пилоты по-настоящему рискуют, а ошибки стоят особенно дорого.

В сезоне-2026 схема движения будет изменена — в этот раз старт и зона разгона расположатся прямо под трибунами, а дальше зрителей и пилотов ждёт сложная конфигурация с множеством перекладок. Любители дрифта увидят каждый метр трассы в максимальной близости и получат заряд адреналина и ярких эмоций. Спортсменам же предстоит подобрать максимально точные настройки для боевых машин и продемонстрировать высокий уровень владения автомобилем в управляемом заносе.

© RDS Open

Расписание четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС

Соревновательный уик-энд пройдёт по знакомому постоянным зрителям расписанию. В субботу, 18 июля, зрителей ждут квалификационные заезды, а в воскресенье, 19 июля — парные заезды по системе с выбыванием после двух поражений (англ. — Double Elimination).

Суббота, 18 июля

12:20 — 12:35 Парад пилотов на трассе

13:00 — 16:00 Квалификация и «Медиа Гонки»

16:30 — 17:15 Автограф-сессия в сервис-парке

17:45 — 19:15 Парные тренировки

Воскресенье, 19 июля

10:30 — 10:45 Парад пилотов на трассе

10:45 — 11:30 Автограф-сессия в сервис-парке

12:00 — 17:30 Парные заезды

17:50 — Церемония награждения

Чем запомнится «Гараж Фест Игора Драйв»?

Юбилейный «Гараж Фест» традиционно объединит автоспорт, культуру и развлечения. В программе фестиваля, помимо четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС — гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв», третий этап Кубка GT 2026, выставка редких автомобилей проекта «Автокультура», экспозиция драгстеров, лекции и дискуссии об истории и будущем автомобилей, концерты Вани Дмитриенко, группы «Комната культуры» и Полины Гагариной, а также множество активностей для гостей всех возрастов.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

От 1000-километровой гонки до концерта Гагариной: полная программа «Гараж Фест-2026»