Продажи Mercedes-Benz, BMW и Audi в России рванули вверх

Спрос на автомобили немецких марок вырос почти в два раза.

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Спрос на автомобили немецкой тройки — BMW, Audi и Mercedes-Benz — в России в первой половине 2026 года вырос практически в два раза, несмотря на то, что эти автопроизводители несколько лет назад ушли с российского рынка и возвращаться не собираются. Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если в январе-июне прошлого года россияне купили 9482 автомобиля трёх марок из Германии, то показатель по итогам первых шести месяцев 2026 года составил 18,5 тысяч единиц. То есть продажи выросли на 94%.

«Все эти автомобили завозятся в страну по схемам альтернативного импорта. Доля китайской сборки у Audi составляет 85%, у BMW — 46%, а у Mercedes-Benz — всего 5%», — отметил глава «Автостата».

Лидером по продажам стала BMW — 7551 автомобиль (+43% относительно первого полугодия 2025 года). Audi заняла второе место с результатом 5839 единиц (+463%), а Mercedes-Benz стала третьей — 5071 экземпляр (+60%).

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Немецкие автопроизводители хотят вернуться в Россию