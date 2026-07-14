Российские тюнеры прокачали Skoda Fabia сельского учителя

Хэтчбек продаётся за 1 млн рублей.

© Дмитрий Писсарский (личный архив)

Тюнинговая Skoda Fabia второго поколения выставлена на продажу в России. Автомобиль доработан под спортивные версии RS и Monte Carlo и имеет весьма необычную историю.

Нынешний владелец автомобиля Дмитрий Писарский до 25 лет работал в сфере продажи и ремонта автомобилей, а затем решил оставить коммерцию и стал педагогом. После переподготовки он преподавал русский язык, литературу и информатику в сельской школе Тамбовской области, а сейчас работает в Боровске Калужской области.

© Дмитрий Писсарский (личный архив)

Хэтчбек Skoda Fabia 2011 года выпуска учитель купил в разбитом состоянии — после небольшого ДТП, при котором пострадали навесные кузовные элементы. В восстановлении помогли местные мастера тюнинга: они использовали новые оригинальные детали и сразу решили сделать машину в стиле «заряженных» Fabia RS и Monte Carlo.

В итоге обычную серийную «Фабию» серьёзно доработали и внешне, и по оснащению. Хэтчбек получил обвес, фары и противотуманки, чёрный потолок, кожаный мультируль, мультимедийную систему Amundsen+, предпусковой подогреватель Webasto и сигнализацию с дистанционным запуском.

© Дмитрий Писсарский (личный архив)

Автомобиль стал для учителя практически рабочим инструментом. На нём Дмитрий ежедневно ездит из Обнинска в школу, возит детей на конференции и в театр, а также помогает коллегам с перевозкой учебных материалов. На продажу он решился, потому что нуждается в автомобиле, более подходящем для региональных дорог и поездок в школу.

На вырученные средства Писарский купит другую машину, а минимум четверть денег от продажи пожертвует в фонд «Новый учитель», чтобы помочь в финансировании подготовки и поддержки новых педагогов для региональных школ.

Стоимость тюнинговой Skoda Fabia — 1 млн рублей. Под капотом машины установлен стандартный 1,6-литровый атмосферник, который выдаёт 105 л.с. и стыкуется с 6-ступенчатым «автоматом». Пробег составляет 262 300 км.

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