Крупный мировой концерн закрыл производство автомобилей в Китае

Автопроизводитель поставил точку в 14-летней истории сборки своих машин в Поднебесной.

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Британский автогигант Jaguar Land Rover больше не выпускает автомобили в Китае. Компания полностью отказалась от локальной сборки после 14 лет производства, передаёт CarNewsChina.

Продажи машин британской марки в Поднебесной за последние годы резко снизились — с рекордных 146,4 тыс. единиц в 2017 году до примерно 26 тысяч в 2025-м. Причиной стали устаревшая модельная линейка и высокая конкуренция со стороны местных автопроизводителей. В связи с этим и принято решение о полном прекращении выпуска авто в Китае.

Тем не менее из Китая JLR не уходит. Компания будет продавать в стране импортируемые автомобили Range Rover, Defender и Discovery. Однако дилерскую сеть планируется значительно сократить — с 90 до 40-50 автосало́нов по всему КНР.

Завод в Чаншу перепрофилируют под выпуск электромобилей возрожденной марки Freelander, которую британский концерн продвигает вместе с Chery Automobile. Премьера первой модели ожидается во второй половине 2026 года.

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