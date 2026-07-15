Очереди на заправках в России пошли на спад

Топливный ажиотаж стихает.

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Очереди на заправках в России постепенно идут на спад после непростой ситуации на протяжении последних недель. Улучшение обстановки наблюдается в 13 регионах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт.

Очереди на АЗС заметно сократились в следующих регионах — Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Новгородской, Орловской и Смоленской областях, Республиках Бурятия, Калмыкия, Коми, а также в Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Власти в некоторых субъектах снимают ограничения на выдачу бензина, разрешают отпуск в канистрах», — пишут «Известия».

Улучшилась ситуация и в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти, хотя в часы пик очереди на отдельных автозаправочных станциях по-прежнему образуются.

«В настоящее время в некоторых регионах наблюдается стабилизация ситуации с обеспечением моторным топливом», — подтвердили в Минэнерго улучшение ситуации на заправках.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в некоторых регионах Центральной России, Поволжья и юга страны. В их числе — Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Тамбовская и Ярославская области, Республики Крым, Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Пермский край.

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