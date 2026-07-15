Раскрыты масштабы очередного подорожания бензина в России

Аналитики раскрыли детали очередного скачка цен на заправках.

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Четвертую неделю подряд подорожание бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в России исчисляется рублями. О том, как именно изменилась стоимость автомобильного топлива, рассказал Росстат в своём еженедельном отчёте.

Средняя стоимость бензина с 7 по 13 июля выросла с 74,01 до 75,84 рубля — на 1,83 рубля. Это второе самое большое подорожание с начала текущего года после периода 16-22 июня, когда стоимость бензина подскочила на 2,09 рубля. Дизельное топливо выросло в цене ещё больше — на 3,44 рубля.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 7 по 13 июля:

АИ-92: +1,85 рубля, с 70,21 до 72,06 рубля;

+1,85 рубля, с 70,21 до 72,06 рубля; АИ-95: +1,84 рубля, с 76,20 до 78,04 рублей;

+1,84 рубля, с 76,20 до 78,04 рублей; АИ-98 и выше : +1,26 рубля, с 98,04 до 99,30 рубля;

: +1,26 рубля, с 98,04 до 99,30 рубля; Дизельное топливо: +3,44 рубля, с 87,76 до 91,20 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

7–13 июля: +1,83 рубля;

30 июня – 6 июля: +1,63 рубля;

23–29 июня: +1,18 рубля;

16–22 июня: +2,09 рубля;

9–15 июня: +66 копеек;

2–8 июня: +62 копейки;

26 мая – 1 июня: +30 копеек;

19–25 мая: +23 копейки;

12–18 мая: +8 копеек;

5–11 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–9 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

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