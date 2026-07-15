Раскрыты масштабы очередного подорожания бензина в России
Аналитики раскрыли детали очередного скачка цен на заправках.
Четвертую неделю подряд подорожание бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в России исчисляется рублями. О том, как именно изменилась стоимость автомобильного топлива, рассказал Росстат в своём еженедельном отчёте.
Средняя стоимость бензина с 7 по 13 июля выросла с 74,01 до 75,84 рубля — на 1,83 рубля. Это второе самое большое подорожание с начала текущего года после периода 16-22 июня, когда стоимость бензина подскочила на 2,09 рубля. Дизельное топливо выросло в цене ещё больше — на 3,44 рубля.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 7 по 13 июля:
- АИ-92: +1,85 рубля, с 70,21 до 72,06 рубля;
- АИ-95: +1,84 рубля, с 76,20 до 78,04 рублей;
- АИ-98 и выше: +1,26 рубля, с 98,04 до 99,30 рубля;
- Дизельное топливо: +3,44 рубля, с 87,76 до 91,20 рубля.
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:
- 7–13 июля: +1,83 рубля;
- 30 июня – 6 июля: +1,63 рубля;
- 23–29 июня: +1,18 рубля;
- 16–22 июня: +2,09 рубля;
- 9–15 июня: +66 копеек;
- 2–8 июня: +62 копейки;
- 26 мая – 1 июня: +30 копеек;
- 19–25 мая: +23 копейки;
- 12–18 мая: +8 копеек;
- 5–11 мая: +4 копейки;
- 28 апреля — 4 мая: +8 копеек;
- 21–27 апреля: +5 копеек;
- 14–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 30 марта — 6 апреля: +12 копеек;
- 23–30 марта: +18 копеек;
- 16–23 марта: +24 копейки;
- 10–16 марта: +16 копеек;
- 2–9 марта: +9 копеек;
- 24 февраля — 2 марта: +4 копейки;
- 16–24 февраля: +17 копеек;
- 10–16 февраля: +6 копеек;
- 3–9 февраля: +14 копеек;
- 27 января — 2 февраля: +18 копеек;
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 13–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.
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