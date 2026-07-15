В России закрылось 170 китайских автосалонов
Доля автоцентров марок из Китая сократилась на 3%.
Свыше 150 автосалонов, продающих автомобили китайских марок, прекратили свою работу в России за первое полугодие 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование автолизинговой компании.
Согласно опубликованным данным, в январе-июне закрылось 170 китайских шоурумов китайских. Новых точек продаж появилось немногим больше — 226. Доля китайских автосалонов в общей дилерской сети сократилась с 66% до 63%.
В материале не уточняется, автосалоны каких китайских марок закрывались чаще всего, но назван лидер по числу открытых дилерских центров. Им стала марка Deepal, представительство которой с начала года выросло на 70 центров продаж.
Причём суббренд Changan продемонстрировал лучший показатель по всему отечественному рынку. Второе место заняла возрождённая российская марка Volga с 57 открытыми шоурумами.
Всего на сегодняшний день в России насчитывается 4230 автосалонов. Это на 154 локации больше, чем 12 месяцев назад.
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