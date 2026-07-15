Очередной регион России вводит заправку по QR-кодам
Власти рассказали, как работает электронная запись на АЗС.
Ещё в одном регионе России стартовал эксперимент с электронной очередью на автозаправочных станциях. Вслед за Нижегородской областью о запуске соответствующего пилотного проекта объявили власти Забайкальского края.
Пока система работает в тестовом режиме, причём только на одной заправке в Чите. Чтобы воспользоваться сервисом, водителю необходимо зарегистрироваться в специальном боте «Топливо 75» в мессенджере «Макс» и подать заявку на следующий день: выбрать дату, временной слот и марку топлива. Если доступный лимит еще не исчерпан, пользователь получит QR-код, который нужно предъявить контролеру при въезде на АЗС.
Отмечается, что система автоматически отслеживает действующие ограничения и не позволит записать один автомобиль на заправку несколько раз подряд. После успешной заправки оформить новую запись можно будет только через шесть дней. Льготные категории граждан получат приоритет при бронировании.
По словам организаторов проекта, электронная очередь должна сократить время ожидания и сделать процесс получения топлива более удобным. При этом традиционная «живая» очередь сохранится. Если пилотный проект окажется успешным, система будет распространена на другие автозаправочные станции региона.
На сегодняшний день только в одном регионе России система продажи бензина по QR-кодам работает в полном режиме. В таком порядке налажен отпуск топлива в Севастополе.
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