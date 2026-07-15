Очередной регион России вводит заправку по QR-кодам

Власти рассказали, как работает электронная запись на АЗС.

© Пресс-служба правительства Забайкалья

Ещё в одном регионе России стартовал эксперимент с электронной очередью на автозаправочных станциях. Вслед за Нижегородской областью о запуске соответствующего пилотного проекта объявили власти Забайкальского края.

Пока система работает в тестовом режиме, причём только на одной заправке в Чите. Чтобы воспользоваться сервисом, водителю необходимо зарегистрироваться в специальном боте «Топливо 75» в мессенджере «Макс» и подать заявку на следующий день: выбрать дату, временной слот и марку топлива. Если доступный лимит еще не исчерпан, пользователь получит QR-код, который нужно предъявить контролеру при въезде на АЗС.

© скриншот соцсети

Отмечается, что система автоматически отслеживает действующие ограничения и не позволит записать один автомобиль на заправку несколько раз подряд. После успешной заправки оформить новую запись можно будет только через шесть дней. Льготные категории граждан получат приоритет при бронировании.

© Пресс-служба правительства Забайкалья

По словам организаторов проекта, электронная очередь должна сократить время ожидания и сделать процесс получения топлива более удобным. При этом традиционная «живая» очередь сохранится. Если пилотный проект окажется успешным, система будет распространена на другие автозаправочные станции региона.

На сегодняшний день только в одном регионе России система продажи бензина по QR-кодам работает в полном режиме. В таком порядке налажен отпуск топлива в Севастополе.

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