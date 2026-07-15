Гендиректор «Ростеха» уверен, что Lada Azimut понравится россиянам

Глава госкорпорации, которой принадлежит 33% акций АвтоВАЗа, высоко отозвался о новинке Lada.

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Новейший кроссовер Lada Azimut будет пользоваться популярностью среди российских автолюбителей. Об этом заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Azimut станет первым городским кроссовером в линейке тольяттинского концерна. Сейчас модельный ряд Lada состоит в основном из седанов, лифтбеков, хэтчбеков и универсалов.

«Думаю, что будет пользоваться спросом. Выйдем на объём до 70 тысяч автомобилей в год», — приводит слова Чемезова официальный сайт правительства.

Как рассказал гендиректор «Ростеха», он лично опробовал новый автомобиль Lada:

«Мы его презентовали на ПМЭФ. Я покатался на нём — очень удобная, хорошая машина. Комфортная и внешне очень современная».

Запуск серийного производства Lada Azimut запланирован на сентябрь. В продаже кроссовер должен появиться до конца 2026 года.

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