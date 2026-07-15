Чемезов рассказал, как АвтоВАЗ достиг уровня эпохи с Renault

Глава «Ростеха» отметил высокие темпы выпуска новых моделей Lada.

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Российский автоконцерн АвтоВАЗ сейчас выпускает не меньше новых моделей, чем в годы сотрудничества с Renault. Об этом заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Французский автопроизводитель ушёл из России в 2022 году, передав 67,61% акций АвтоВАЗа в госсобственность. Основным акционером тольяттинского концерна компания Renault была с 2013 года.

«АвтоВАЗ за последние четыре года выпустил три новые современные модели: это Aura, Iskra и Azimut. Если сравнить с эпохой, так сказать, Renault, которая у нас продлилась 15 лет, то за эти 15 лет мы совместно с Renault выпустили тоже три модели», — цитирует главу «Ростеха» официальный сайт кабмина РФ.

Напомним, что «Ростех» является одним из главных акционеров АвтоВАЗа. Госкорпорации принадлежит 32,3% акций тольяттинского автогиганта.

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