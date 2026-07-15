Volkswagen представил бюджетный электрический кроссовер

Состоялась премьера электрокроссовера VW ID. Cross.

© Volkswagen

Немецкий концерн Volkswagen представил свой новый электрический кроссовер ID. Cross. Новинка станет самым доступным батарейным SUV в линейке марки, об этом было объявлено на презентации.

Новинка длиной 4153 мм построена на модернизированной платформе MEB+ и рассчитана на пять человек. Несмотря на компактные размеры автомобиля, багажник вмещает 475 литров, а под капотом предусмотрен дополнительный 25-литровый отсек для зарядного кабеля и мелких вещей.

ID. Cross предложат с тремя вариантами электромотора —мощностью 116, 135 и 211 л.с., а также с двумя тяговыми батареями ёмкостью 37 и 52 кВт·ч. Максимальный запас хода по циклу WLTP достигает 427 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 10% до 80% примерно за 23-24 минуты.

© Volkswagen

В салоне установлен 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и 12,9-дюймовый экран мультимедийной системы. Среди необычных функций — ретрорежим панели приборов, стилизованный под Volkswagen Golf первого поколения: только вместо тахометра отображается уровень потребления или отдачи энергии.

Электрокроссовер оснащён широким набором современных электронных ассистентов. В их числе — новая система Connected Travel Assist, которая умеет распознавать светофоры и при необходимости автоматически останавливать машину перед красным сигналом. Также доступны режим управления одной педалью, камеры кругового обзора, автоматическая парковка с дистанционным управлением через смартфон и адаптивная подвеска DCC.

© Volkswagen

Даже базовая комплектация получила поддержку быстрой зарядки, а более дорогие версии также оснащаются матричными фарами, подогревом сидений и рулевого колеса, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем. За доплату доступны опции, которые обычно встречаются в моделях более высокого класса: аудиосистема Harman Kardon мощностью 425 Вт, панорамная крыша, электрорегулировки передних кресел с памятью и функцией массажа.

Кроме того, ID. Cross поддерживает функцию Vehicle-to-Load, позволяющую питать внешние электроприборы мощностью до 3,6 кВт. Версия с батареей 52 кВт·ч также способна буксировать прицеп массой до 1200 кг.

На старте продаж покупателям будут доступны версии Life и Style с 211-сильным электромотором и батареей 52 кВт·ч по цене от €36 525 (около 3,2 млн рублей). Базовая модификация Trend стоимостью €27 995 (около 2,4 млн рублей) появится в линейке позднее.

Задумались о покупке новинки VW? Финансовую нагрузку и ежемесячный платеж можно рассчитать при помощи калькулятора автокредита.

Volkswagen может убрать сразу десять моделей: под угрозой Jetta и Taycan