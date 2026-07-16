Состоялась премьера обновлённого Audi Q3: что нового и интересного?

Цена на обновлённый кроссовер уже известна.

© Audi

Немецкий концерн Audi представил кроссовер Q3 2027 модельного года. Обновление получилось точечным, но затронуло практически все ключевые аспекты автомобиля: расширилось базовое оснащение, появились новые цифровые функции, усовершенствованы электронные помощники, а подключаемая гибридная версия стала заметно практичнее, рассказали в пресс-службе компании.

Теперь уже в начальной комплектации кроссовер оснащается системой бесключевого доступа, подогревом передних сидений, двухзонным климат-контролем и камерой заднего вида. Раньше за эти опции приходилось доплачивать или выбирать более дорогие версии.

Одной из главных новинок стал 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира, который впервые появился на Audi Q3. Мультимедийная система построена на платформе Android Automotive, поэтому многие приложения работают напрямую, без подключения смартфона. Также обновился фирменный голосовой помощник, который теперь понимает больше естественных команд.

Audi доработала и системы помощи водителю. Адаптивный круиз-контроль научился использовать онлайн-данные и информацию от других автомобилей, чтобы точнее подбирать скорость движения и дистанцию. Функцией автоматической парковки теперь можно управлять удаленно через приложение в myAudi, а новый режим Valet Mode защищает персональные данные владельца, если автомобиль передают парковщику или сотруднику сервиса.

© Audi

Изменения коснулись и светотехники. Светодиодные матричные фары Matrix LED с микросветодиодами способны точнее распределять световой поток, не ослепляя встречных водителей, а владельцы смогут выбрать один из нескольких вариантов световой подписи.

Подключаемая гибридная версия Q3 e-hybrid стала практичнее. Если раньше кроссовер с подзаряжаемой гибридной установкой мог буксировать прицеп массой до 1,4 тонны, то теперь этот показатель вырос до 2 тонн. Это позволит использовать автомобиль для перевозки кемперов, лодок и другой тяжелой техники.

© Audi

В салоне также появилась более мощная беспроводная зарядка для смартфонов — до 25 Вт вместо прежних 15 Вт. Для пассажиров второго ряда предусмотрены три разъема USB-C, каждый из которых способен выдавать до 100 Вт мощности.

Заказы на Audi Q3 2026 модельного года в Европе уже открыты. Производство стартует в начале сентября, а цены начинаются от €44 600 за стандартный Q3 и от €46 450 за версию Sportback.

Если вы рассматриваете покупку нового или подержанного автомобиля в кредит, полезно заранее рассчитать ежемесячный платёж. Калькулятор поможет оценить нагрузку на бюджет с учётом суммы и срока.

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