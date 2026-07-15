МВД прокомментировало штрафы водителей в очередях на АЗС

Стала известна официальная позиция МВД РФ по штрафам автомобилистов, которые вынужден стоять в очередь на заправках.

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Министерство внутренних дел России разъяснило резонансную ситуацию в очередях на заправках в Саратовской области. Водители, стоявшие в пробке, получили штрафы за нарушение правил остановки и стоянки.

«Административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации правонарушений, принадлежащими региональным органам власти», — объяснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Телеграм-канале.

По инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля эти комплексы перестали фиксировать подобные нарушения. При этом в МВД отметили, что по действующему законодательству уже вынесенные постановления могут быть отменены в порядке обжалования или после опротестования со стороны прокурора.

Таким образом, МВД фактически признало, что наказание автомобилистов, вынужденных ожидать своей очереди на АЗС, не должно применяться автоматически. Решения о штрафах должны приниматься в зависимости от степени нарушений и с учётом того факта, что водитель действовал в условиях крайней необходимости.

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