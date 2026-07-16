Новая модель АвтоВАЗа прошла сертификационные краш-тесты

В тольяттинском концерне рассказали о краш-тестах Lada Azimut.

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Новый кроссовер Lada Azimut успешно прошёл обязательные сертификационные краш-тесты перед запуском в серийное производство. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В ходе испытаний Azimut подвергся фронтальному удару о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч. Во время теста штатно сработали фронтальные подушки безопасности, а показания датчиков, установленных на манекенах, не превысили безопасных значений.

© АВТОВАЗ

Также кроссовер выдержал боковой удар подвижным деформируемым барьером на скорости 50 км/ч. Ключевую роль сыграла боковая шторка безопасности, которая впервые применяется на автомобилях Lada. Благодаря ей нагрузка на голову и туловище водителя осталась в пределах безопасных значений.

«Результаты ударных испытаний показали, что новая модель выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом», — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Старт серийного выпуска «Lada Azimut» запланирован на сентябрь. В продаже кроссовер появится до конца 2026 года.

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