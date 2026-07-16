Новые автомобили в России подорожали на 300% за 15 лет

Глава РОАД объяснил слабые продажи новых машин в России.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Продажи новых легковых автомобилей в России упали в полтора раза за последние 15 лет, а стоимость выросла практически на 300% — с 800 тысяч до 3,3 млн рублей. Об этом рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Если в 2012 году российские дилеры продали 2,94 млн автомобилей, то в 2025-м, согласно прогнозам, реализуют 1,5 млн штук. И главная причина не только в том, что с отечественного рынка ушли западные автопроизводители.

© Алексей Батушенко

«Почему продаётся меньше автомобилей? Всё просто. Цена автомобиля за 15 лет выросла почти на 300%», — передаёт слова Подщеколдина корреспондент «Рамблер/авто».

© Алексей Батушенко

Президент ассоциации отметил, что среди причин подорожания новых авто в три раза — повышенный НДС, утильсбор, новые таможенные пошлины, курс рубля и другие факторы.

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