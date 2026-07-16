Назван способ удвоить продажи новых автомобилей в России

Президент РОАД назвал условие возвращение российского авторынка к продажам 3 млн машин в год.

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Российский авторынок вполне может вернуться к продажам 3 млн автомобилей в год, как это было 15 лет назад, считает глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

С 2012 года продажи новых автомобилей в России сократились в два раза — с 3 млн до 1,5 млн единиц. Главная причина, по словам главы РОАД, заключается в повышении различных налогов и сборов, которое привело к подорожанию машин на 300%.

«Чтобы продавать вдвое больше машин, чем сейчас, достаточно снизить налоги и сборы вдвое. При этом количество денег, собранных в бюджет, останется как минимум на прежнем уровне. И так по всем отраслям», – передаёт слова Подщеколдина корреспондент «Рамблер/авто».

Глава ассоциации отметил, что судить о реальных потребительских возможностях россиян стоит по вторичке. За первые шесть месяцев 2026 года было продано 3,2 млн автомобилей с пробегом, а их средняя стоимость составила 1,2 млн рублей.

«Цены на вторичном рынке — хороший маркер, показывающий, сколько средний человек сейчас реально готов платить за машину», — заключил глава РОАД.

Новые автомобили в России подорожали на 300% за 15 лет