«Буря в стакане». Дефицит бензина не помог продажам электромобилей

Эксперт рынка развеял миф о высоком спросе на электромобили в России на фоне нехватки бензина на заправках.

© Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дефицит топлива не сильно повлиял на продажи электромобилей в России. Спрос остаётся примерно на таком же уровне, что и год назад, заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Вопреки сообщениям о возросшем спросе, дилеры реализовали в июне 748 новых батарейных машин. Это чуть больше, чем в мае (+10%), но на 22,5% меньше, чем за первый месяц лета прошлого года.

© Алексей Батушенко

«Это буря в стакане. Продажи вы видите какие. Прошлый год был хуже 2024-го, а 2026-й хуже 2025-го», — передаёт слова Подщеколдина корреспондент «Рамблер/авто».

По его словам, резкого роста продаж электромобилей не намечается: «Бурного роста продаж электричек не будет. Медленный рост — да, ожидается».

Один из главных сдерживающих факторов — высокая стоимость. Средняя стоимость новой батарейной машины в России на сегодняшний день составляет 7,5 млн рублей. Это более чем вдвое дороже нового бензинового автомобиля.

«Станут ли электромобили массовыми при такой цене? Поднимите руку те, кто готов купить машину — пусть даже за 5 млн рублей», — обратился Подщеколдин к журналистам.

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