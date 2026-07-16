Стартовали продажи Esteo MX: стоимость, характеристики, комплектации

Среднеразмерный кроссовер от новой марки поступил в продажу.

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Новый российский автобренд Esteo объявил о начале продаж среднеразмерного кроссовера MX, производство которого налажено на бывшем заводе Hyundai в Шушарах под Санкт-Петербургом. Новинка доступна в двух комплектациях, а стоимость начинается от 3,9 млн рублей без учёта различных скидок и программ.

Esteo MX оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода AWD. Для разных дорожных условий предусмотрено семь режимов движения, включая настройки для бездорожья.

Одной из особенностей модели стал технологичный салон. На передней панели размещены сразу три цифровых экрана, а мультимедийная система поддерживает голосовое управление на русском языке с использованием искусственного интеллекта. Также автомобиль получил возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» (OTA) и встроенную телематику, позволяющую дистанционно управлять рядом функций через мобильный сервис.

В список электронных помощников входят адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система автоматического экстренного торможения (AEB), контроль слепых зон (BSD) и другие современные ассистенты.

Покупателям предложат четыре цвета кузова — белый «Аструм», чёрный «Сагиттариус», серый «Фантом» и серо-голубой «Сапфирин». Интерьер доступен в чёрном или коричневом исполнении.

Esteo MX доступен в комплектациях Premium и Flagship. Старшая версия отличается более богатым оснащением, улучшенной аудиосистемой, дополнительными функциями комфорта и увеличенным диаметром колёсных дисков.

Стоимость Esteo MX в штатной комплектации — 3 990 000 рублей, топовое исполнение обойдётся в 4 290 000 рублей. Чтобы понять, какой будет сумма ежемесячного платежа, воспользуйтесь калькулятором автокредита.

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