«Выпускать 30 млн плохих машин невозможно». Глава РОАД — о качестве китайских авто

Эксперт оценил надёжность китайских автомобилей.

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Китайские автопроизводители достигли очень хорошего уровня надёжности своих машин. Об этом заявил глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В первой половине 2026 года российские дилеры продали 278 112 новых китайских автомобилей. Это 43% от всего отечественного рынка, такая же доля у машин российского производства.

«Китайские производители постоянно совершенствуют конструкцию, в том числе и с точки зрения надёжности, и сейчас достигли в этом смысле очень хорошего уровня. Не все, но многие бренды. Выпускать по 30 млн плохих машин в год невозможно», — сказал глава РОАД корреспонденту «Рамблер/авто».

При этом Подщеколдин отметил, что даже подержанные «китайцы» ничуть не уступают «бэушкам» японских и европейских марок.

«Многие китайские машины на вторичном рынке по своим свойствам сейчас не хуже европейских и японских», — заключил он.

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