Tenet Plus раскрыл цвета и оснащение новых кроссоверов L4 и L6

Дочерняя марка Tenet готовится к запуску продаж.

© Tenet Plus

Российский бренд Tenet Plus поделился новыми подробностями о кроссоверах L4 и L6, которые готовятся к выходу на рынок.

Производитель раскрыл доступные цвета кузова, а также подтвердил некоторое оснащение новинок.

Для Tenet Plus L6 основным цветом станет «Оранжевый рассвет», а младшая модель L4 дебютирует в фирменном оттенке «Красный гранат». Кроме того, оба кроссовера предложат ещё четыре варианта окраски: «Белый снег», «Северное серебро», «Чёрный бархат» и «Серый гранит».

© Tenet Plus

Обе модели построены на модульной платформе PMA (PLUS Modular Architecture), которая поддерживает современные электронные системы помощи водителю и цифровые сервисы. Производитель также обещает высокий дорожный просвет, рассчитанный на эксплуатацию не только в городе, но и на дорогах с плохим покрытием.

© Tenet Plus

Автомобили получат расширенный зимний пакет. В него войдут обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя.

В салоне сделан акцент на практичность. Передние сиденья получили удлинённые подушки для большего комфорта в дальней дороге, пассажирам второго ряда обещан увеличенный запас места для ног, а наиболее востребованные функции сохранили на физических кнопках, не перенося их полностью на сенсорный экран.

Цены, комплектации и технические характеристики Tenet Plus L4 и L6 пока не раскрываются. Эти подробности производитель обещает объявить ближе к официальному старту продаж в России.

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