Массовые продажи АЗС, новая «Нива» и гражданство России дизайнера BMW. Главное за неделю

Хорошие и плохие новости с автозаправок в регионах России, позиция МВД по штрафам водителей в очередях за бензином, подорожание автомобилей на 300%, новые правила продажи электромобилей, обновление моторной линейки классической «Нивы», российское гражданство для известного автомобильного дизайнера. Об этом и многом другом — в подборке главных событий недели.

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Очереди на заправках в России пошли на спад

Очереди на российских АЗС, которые в последние недели стали одной из главных проблем для автомобилистов в России, постепенно сокращаются. В ряде регионов ситуация начала стабилизироваться. Где ситуация уже улучшилась, а какие субъекты продолжают испытывать трудности — рассказываем в новости по ссылке.

Крупный мировой концерн закрыл производство автомобилей в Китае

Китай долгие годы считался ключевым рынком для мировых автопроизводителей, однако теперь даже именитые бренды пересматривают свои планы. Один из крупнейших концернов — Jaguar Land Rover — полностью свернул локальное производство автомобилей. Почему компания решилась на такой шаг, разбираемся в заметке.

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Раскрыты масштабы очередного подорожания бензина в России

Цены на бензин на российских АЗС продолжают расти, несмотря на постепенную стабилизацию ситуации с поставками топлива. Росстат опубликовал свежие данные, которые показывают, насколько выросла стоимость автомобильного топлива за неделю.

Минпромторг РФ расширил список автомобилей для такси

Российский электромобиль «Атом» официально получил допуск к работе в такси. Минпромторг включил модель в перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации. Причём это произошло ещё до начала серийного производства, которое должно стартовать до конца лета.

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В каких регионах России продают бензин по госномерам автомобилей: полный список

Дефицит топлива привёл к необычным ограничениям: в некоторых регионах России бензин отпускают по государственным номерам автомобилей. Такие меры призваны снизить нагрузку на АЗС и упорядочить продажу топлива. Полный список регионов и правила работы новой системы мы собрали в отдельном материале.

Новые автомобили в России подорожали на 300% за 15 лет

Глава РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции по итогам первого полугодия привёл впечатляющие цифры: за последние 15 лет новые автомобили в России подорожали примерно на 300%. По его словам, рынок изменился под влиянием целого ряда факторов, которые сделали машины заметно менее доступными. Какие причины привели к такому росту и что может изменить ситуацию на рынке? Узнать можно в публикации.

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МВД прокомментировало штрафы водителей в очередях на АЗС

Водители, стоящие в очередях на АЗС, нередко оказываются вынуждены занимать обочины или крайние полосы движения. МВД разъяснило, в каких ситуациях это считается нарушением правил остановки и стоянки, а когда штрафы не грозят. Тем более прецеденты уже имеются.

В России изменятся правила продажи электромобилей

Правила продажи электромобилей в России могут заметно измениться уже в ближайшее время. Минпромторг предложил скорректировать условия предоставления государственных скидок, чтобы усилить поддержку машин с высокой степенью локализации. Какие электромобили могут сохранить поддержку государства и чего ждать покупателям, узнать вы можете из нашей заметки.

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Очередной регион России вводит заправку по QR-кодам

Очереди на заправках привели к появлению ещё одного необычного решения. Власти Забайкалья начали тестировать электронную запись на АЗС с выдачей QR-кодов для получения топлива в определённое время. Как будет работать новая схема, рассказываем в публикации.

АвтоВАЗ снимает с производства «Ниву» с 1,7-литровым мотором

Легендарная «Нива» вступает в новый этап своей истории. АвтоВАЗ решил отказаться от выпуска версии с классическим 1,7-литровым двигателем, который устанавливался на внедорожник уже на протяжении трёх десятилетий. Какие изменения ждут внедорожник и что придёт на смену старому мотору, объясняем в материале.

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Названа причина массовых продаж АЗС в России

Неожиданное последствие дефицита топлива: частники в регионах начали активно продавать свои автозаправочные станциях. Ценник самый разный – от 1 до 150 млн рублей. Как объясняют источники в топливной отрасли, выбора у владельцев практически нет.

Путин дал гражданство России дизайнеру BMW X6

Одна из самых неожиданных новостей недели — известный автодизайнер Пьер Леклерк получил гражданство РФ. Бельгийский специалист оставил заметный след в истории BMW, а позже работал с Haval, Kia и Citroën, создав немало знаковых моделей. Узнать о его самых известных проектах вы можете в нашем обзоре.

Ещё на прошедшей неделе мы рассказали, сколько китайских автосалонов закрылось в России с начала 2026 года, о сокращении модельного ряда Volkswagen и отечественном рынке подержанных авто в первом полугодии, росте продаж немецких автомобилей на российском рынке и сертификационных краш-тестах нового кроссовера Lada Azimut.