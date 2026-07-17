Стоимость литра бензина перевалила за 100 рублей в пяти регионах

В двух регионах отдельные марки бензина стоят уже больше 280 рублей.

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Средняя стоимость бензина достигла трёхзначной отметки сразу в пяти регионах России. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Хотя средний ценник на автомобильное топливо по стране составляет 75,84 рубля, в Кабардино-Балкарии литр бензина стоит 101,59 рубля. Ещё дороже топливо в Калмыкии и Тыве — 103,47 и 114,58 рублей соответственно.

На второй строчке среди субъектов с самым дорогим бензином идёт Севастополь, где литр стоит в среднем 179,53 рубля. А лидирующую позицию занимает Крым — 185,18 рубля. Отдельные марки бензина в этих регионах стоят дороже 200 рублей. Так, премиальный АИ-98 в Севастополе обходится в 291,64 рубля за литр, а в Крыму — 285,57 рубля.

Регионы России с самым дорогим бензином:

Республика Крым (185,18 рубля) : АИ-92 — 151,09; АИ-95 — 201,34; АИ-98 — 285,57; ДТ — 186,20.

: АИ-92 — 151,09; АИ-95 — 201,34; АИ-98 — 285,57; ДТ — 186,20. Севастополь (179,53 рубля) : АИ-92 — 148,15; АИ-95 — 197,64; АИ-98 — 291,64; ДТ — 218,44.

: АИ-92 — 148,15; АИ-95 — 197,64; АИ-98 — 291,64; ДТ — 218,44. Тыва (114,58 рублей) : АИ-92 — 110,78; АИ-95 — 117,23; АИ-98 — 125,70; ДТ — 122,86.

: АИ-92 — 110,78; АИ-95 — 117,23; АИ-98 — 125,70; ДТ — 122,86. Калмыкия (103,47 рублей) : АИ-92 — 95,25; АИ-95 — 111,14; АИ-98 — 103,82; ДТ — 108,94.

: АИ-92 — 95,25; АИ-95 — 111,14; АИ-98 — 103,82; ДТ — 108,94. Кабардино-Балкария (101,59 рублей): АИ-92 — 96,71; АИ-95 — 104,33; АИ-98 — 108,08; ДТ — 98,26.

Список регионов с самой низкой ценой за литр бензина возглавила Омская область — в среднем 64,39 рубля. Следом идут Ярославская область (66,32 рубля) и Республика Башкортостан (66,06 рубля).

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