Последняя «Нива» с 1,7-литровым мотором сошла с конвейера

Этим мотором легендарный внедорожник оснащался с начала 2000-х.

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Российский концерн АвтоВАЗ завершил выпуск Lada Niva Legend с 1,7-литровым двигателем. Последний внедорожник с этим агрегатом уже сошёл с конвейера, ознаменовав завершение многолетней эпохи в истории модели, сообщила пресс-служба компании.

Старый двигатель, ведущий родословную ещё от первых «классических» моделей, уступил место современному агрегату. Теперь «Нива» будет оснащаться мотором объёмом 1,8 литра с облегчёнными поршнями и ремнём газораспределительного механизма.

«Это третья и самая масштабная замена силового агрегата за всю историю «Нивы», — подчеркнули на АвтоВАЗе.

Серийное производство модернизированной Lada Niva Legend с новым мотором стартует 20 июля. При этом изменения не ограничились новым двигателем: доработка затронула свыше 350 деталей и компонентов.

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