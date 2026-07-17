Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

Подведены итоги продаж подержанных машин в первой половине 2026 года.

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Корейские автомобили стали самыми востребованными на российской вторичке в первом полугодии 2026 года, но совсем не намного опередили вазовский бестселлер. Об этом свидетельствуют данные «Автостата», с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Суммарно в первой половине текущего года в России было продано 2,88 млн подержанных машин. Это на 5,5% больше, чем в январе-июне прошлого года. Лидером стал Kia Rio, проданный в количестве 58 200 штук. Второе место занял ещё один «кореец» — Hyundai Solaris (56 692 авто). Lada 2107, в простонародье известная как «семёрка», нашла 55 145 новых владельцев и заняла третью строчку в списке самых востребованных «бэушек».

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в России в январе-июне 2026 года:

Kia Rio — 58 200 единиц; Hyundai Solaris — 56 692; Lada 2107 Classic — 55 145; Toyota Corolla — 50 270; Ford Focus — 50 680; Lada 2114 Samara 2 — 48 128; Lada 4x4 — 49 551; Lada 2170 — 45 461; Toyota Camry — 42 198; Lada 2190 — 41 285.

Несмотря на позиции «корейцев» по отдельным моделям, в марочном рейтинге лидирует отечественная Lada с объёмом продаж 669 708. Это вдвое больше, чем у японской Toyota, занявшей второе место (300 496 машин). Замыкает тройку лидеров в марочном рейтинге Kia с результатом 162 820 штук.

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