Названы самые популярные автомобили с пробегом в России
Подведены итоги продаж подержанных машин в первой половине 2026 года.
Корейские автомобили стали самыми востребованными на российской вторичке в первом полугодии 2026 года, но совсем не намного опередили вазовский бестселлер. Об этом свидетельствуют данные «Автостата», с которыми ознакомился «Рамблер/авто».
Суммарно в первой половине текущего года в России было продано 2,88 млн подержанных машин. Это на 5,5% больше, чем в январе-июне прошлого года. Лидером стал Kia Rio, проданный в количестве 58 200 штук. Второе место занял ещё один «кореец» — Hyundai Solaris (56 692 авто). Lada 2107, в простонародье известная как «семёрка», нашла 55 145 новых владельцев и заняла третью строчку в списке самых востребованных «бэушек».
Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в России в январе-июне 2026 года:
- Kia Rio — 58 200 единиц;
- Hyundai Solaris — 56 692;
- Lada 2107 Classic — 55 145;
- Toyota Corolla — 50 270;
- Ford Focus — 50 680;
- Lada 2114 Samara 2 — 48 128;
- Lada 4x4 — 49 551;
- Lada 2170 — 45 461;
- Toyota Camry — 42 198;
- Lada 2190 — 41 285.
Несмотря на позиции «корейцев» по отдельным моделям, в марочном рейтинге лидирует отечественная Lada с объёмом продаж 669 708. Это вдвое больше, чем у японской Toyota, занявшей второе место (300 496 машин). Замыкает тройку лидеров в марочном рейтинге Kia с результатом 162 820 штук.
Покупка автомобиля с пробегом — это отличный способ сэкономить, но и она требует тщательного финансового планирования. Чтобы приобретение авто с пробегом не стало обузой для семейного бюджета, важно рассчитать финансовую нагрузку. Калькулятор автокредита поможет вам рассчитать сумму ежемесячного платежа в зависимости от стоимости машины и срока займа.
Сбер представил уникальный сервис для безопасной покупки авто с пробегом в кредит