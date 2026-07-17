100 тысяч авто за 11 месяцев: Tenet объявил о достижении важной цифры

Дилеры Tenet продали юбилейный, 100-тысячный автомобиль.

© Tenet

Российский автобренд Tenet сообщил о продаже 100-тысячного автомобиля. Этого результата компании удалось добиться менее чем за год после выхода на рынок.

Продажи автомобилей новой марки стартовали в августе 2025 года с среднеразмерного кроссовера Tenet T7. Юбилейным экземпляром стал удлиненный Tenet T4L в комплектации Prime с кузовом красного цвета.

«100 000 — это лучшая оценка нашей работы. Мы продолжим концентрироваться на качестве, сервисе, технологиях, чтобы каждый покупатель получал не просто автомобиль, а исключительный опыт владения им», — прокомментировал достижение марки операционный директор Tenet Илья Перминов.

Во втором полугодии Tenet планирует расширить модельную линейку, увеличить дилерскую сеть, а также продолжить развитие сервисной инфраструктуры и послепродажного обслуживания.

Напомним, кроссовер Tenet T4L вышел на российский рынок летом 2026 года. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Цены на автомобиль начинаются от 2 259 000 рублей.

Если вы рассматриваете покупку автомобиля в кредит, полезно заранее рассчитать ежемесячный платёж. Калькулятор поможет оценить нагрузку на бюджет с учётом суммы и срока автокредитования.

Новый автомобильный бренд Tenet: история марки, модели, цены и комплектации