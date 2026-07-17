ГИБДД проведет тотальные проверки водителей в выходные 18-19 июля

Сотрудники ДПС будут останавливать всех автомобилистов подряд для проверки на алкотестере.

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В пятницу, 17 июля, по всей России стартовали массовые проверки водителей, которые продлятся все выходные — субботу и воскресенье. Усиленные экипажи ГИБДД в регионах будут останавливать все автомобили подряд и уделят особое внимание наличию признаков опьянения у водителей.

Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут на дорогах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Самарской, Воронежской, Кировской, Липецкой, Свердловской, Ростовской, Костромской, Волгоградской, Калининградской, Архангельской и Челябинской областей, Республик Башкортостан, Карелия, Саха (Якутия) и Хакасия, Пермского, Краснодарского и Красноярского краёв.

В отдельных нарядах ДПС будет предусмотрен передвижной пункт для проведения на месте медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или совершающих неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге. Данную информацию (государственный номер автомобиля, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать в Управление ГАИ по телефону 102», — говорится в обращении Госавтоинспекции к гражданам.

За вождение в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического — предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 45 000 рублей.

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