Путин поздравил АвтоВАЗ с 60-летием и отметил качество машин Lada

В обращении по случаю 60-летия завода президент отметил вклад предприятия в экономику страны.

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20 июля ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ отмечает 60-летие со дня своего основания. С юбилеем заводчан поздравил президент России Владимир Путин.

В своем обращении глава государства отметил, что строительство автозавода на берегах Волги в середине 60-х годов прошлого века стало важной вехой в истории отечественной промышленности и внесло значительный вклад в развитие экономики страны.

«За прошедшие годы во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей и специалистов были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент также подчеркнул, что нынешний коллектив АвтоВАЗа продолжает традиции своих предшественников, работает над повышением качества и конкурентоспособности продукции, уделяет большое внимание подготовке молодых специалистов и оказывает социальную поддержку сотрудникам и ветеранам предприятия.

АвтоВАЗ был основан 20 июля 1966 года. За свою историю завод выпустил десятки миллионов автомобилей. Сегодня в его модельный ряд входят Lada Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Aura и Iskra.

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