Почти минус 20% за две недели: российский авторынок резко пошел вниз

Продажи новых авто стремительно падают.

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Спрос на новые легковые автомобили в России падает вторую неделю подряд. За предыдущие семь дней продажи сократились на 3%, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

За прошлую неделю дилеры реализовали 25,1 тыс. новых легковых автомобилей. Неделей ранее этот показатель был на уровне 25,9 тысяч, а двумя неделями раньше продажи составили 30,9 тысяч штук. Таким образом за две недели рынок новых легковых авто упал почти на 19%.

«При сохранении текущих темпов по итогам июля авторынок может показать результат чуть ниже, чем в июне. Напомню, что в прошлом месяце было продано 116,3 тыс. новых легковых автомобилей. При этом спрос продолжает оставаться на стабильном среднем уровне, без ярко выраженных тенденций», — отметил Целиков в своём Телеграм-канале.

Как ранее отмечал глава «Автостата», падение продаж отчасти связано с дефицитом топлива. По его словам, этот фактор может оказаться долгосрочным и повлиять на динамику потребительского спроса до конца 2026 года.

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