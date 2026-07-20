В России хотят отменить утильсбор на автомобили

«Утиль» назвали несправедливым побором.

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Действие утилизационного сбора на автомобили хотят временно отменить. С идеей приостановить взимание разового платежа за новые автомобили отечественного производства и ввозимые в страну иномарки выступили депутаты от ЛДПР.

Как пишет «Газета.ру», подготовленный партией законопроект предлагает «заморозить» начисление утильсбора на ближайшие три с половиной года — до 2030 года. Как сказано в пояснительной записке, «утиль» привёл к подорожанию некоторых автомобилей на 1-1,5 млн рублей.

«Утильсбор превратился в налог на право владеть автомобилем, и с этим пора заканчивать. Автомобиль для большинства граждан — не предмет роскоши, а жизненная необходимость. Доехать до работы, отвезти детей в школу, попасть в больницу, помочь родителям — без машины во многих городах и сёлах это просто невозможно.

Сегодня это фактически дополнительный налог, который закладывается в стоимость автомобиля. В результате машины дорожают на сотни тысяч рублей. Люди вынуждены брать кредиты, переплачивать или вовсе отказываться от покупки. Мы убеждены: утильсбор в его нынешнем виде — несправедливый побор. Хватит превращать личный транспорт в роскошь», — приводит слова представителя партии Александра Котова официальный сайт ЛДПР.

Отметим, что ЛДПР уже не в первый раз выступает за отмену утильсбора. Так, в апреле этого года депутаты фракции предложили освободить от уплаты «утиля» ветеранов боевых действий, инвалидов I группы и многодетные семьи, а также родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. А в мае председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Минпромторг предоставить детальные сведения о расходовании средств, поступающих от уплаты утилизационного сбора.

Пока речь идет лишь о предложениях депутатов. Каких-либо решений об отмене или изменении порядка взимания утилизационного сбора на федеральном уровне на данный момент не принято.

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