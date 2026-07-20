АвтоВАЗ начал выпуск обновленной «Нивы» с 1,8-литровым мотором

На автозаводе в Тольятти стартовал серийный выпуск классической «Нивы» с 1,8-литровым двигателем.

© АВТОВАЗ

В день своего 60-летия, 20 июля, АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник получил масштабную модернизацию, затронувшую двигатель, трансмиссию, шасси, кузов и оснащение, передаёт корреспондент «Рамблер/авто» с торжественной церемонии на заводе в Тольятти.

Главным новшеством стал 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л.с., который уже используется на Lada Niva Travel. Максимальный крутящий момент вырос на 24 Н·м, при этом 80% тяги доступно уже с 1000 об/мин. По заявлению производителя, это улучшило динамичность автомобиля как на асфальте, так и на бездорожье. Средний расход топлива в смешанном цикле снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км.

© АВТОВАЗ

Всего в ходе модернизации внедорожник получил более 350 новых или доработанных деталей и узлов. В конструкции кузова впервые появились элементы из оцинкованной стали — капот, крыша, задняя дверь, панель облицовки радиатора и ряд других деталей. Это должно повысить стойкость автомобиля к коррозии.

Еще одним важным нововведением стала первая в истории модели фронтальная подушка безопасности водителя. Для её установки инженеры усилили силовую структуру кузова. Кроме того, Niva Legend впервые получила вентилируемые передние тормозные диски, которые эффективнее охлаждаются при интенсивном торможении.

Изменения коснулись и трансмиссии. «Нива» получила новые приводы КПП и раздаточной коробки. Рычаг КПП приближен к водителю: теперь он работает через кулису. Также раздаточная коробка получила дополнительную точку крепления, а кузов — усиление в зоне её установки, что позволило снизить уровень вибраций.

© АВТОВАЗ

В список обновлений также вошли новая система охлаждения двигателя, салонный фильтр, центральный замок с единым ключом от дверей и замка зажигания, модернизированный воздухозаборник в капоте и новые двухцветные 16-дюймовые колесные диски.

Информацию о комплектациях и ценах обновленной Lada Niva Legend планируют раскрыть ближе к старту продаж.

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