В России установлен исторический рекорд по ввозу китайских авто

Предыдущий рекорд импорта легковых автомобилей из Китая продержался два года.

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По итогам первого полугодия 2026 года Китай поставил в Россию легковые автомобили на $6,24 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордный показатель для первого полугодия за всю историю наблюдений, следует из публикации «Интерфакса».

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в первой половине 2024 года. Тогда КНР поставила в Россию автомобили на сумму $6,22 млрд.

По данным агентства «Автостат», в количественном выражении было ввезено около 130,5 тысяч новых легковых автомобилей (+14% по сравнению с январем-июнем 2025 года), что составляет 70% всего импорта новых машин. Поставки подержанных китайских легковых машин составили 50,5 тысяч единиц (+124%) с общей долей 24,5%.

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