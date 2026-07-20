Россияне бросились скупать электромобили и гибриды на фоне дефицита бензина

Раскрыты цифры стремительного роста продаж автомобилей на электротяге.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

На фоне дефицита топлива в России резко вырос спрос на автомобили с электрической тягой. За последние три недели — с 29 июня по 19 июля — продажи электромобилей и подключаемых гибридов увеличились на 83%, рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

За этот период в среднем за неделю продавалось 2144 подключаемых гибрида и 326 электромобилей. Для сравнения, в январе-июне средние недельные продажи составляли 1173 и 178 автомобилей соответственно.

«То есть фактически наблюдаем почти двукратный рост интереса к автомобилям, которые можно заряжать от розетки», — заключил Целиков в своём Телеграм-канале.

Кроме того, на прошлой неделе был установлен рекорд по продажам электромобилей в 2026 году — 419 машин. В сегменте подключаемых гибридов лучший недельный результат с начала года был зафиксирован две недели назад — 2299 автомобилей.

Самым востребованным электромобилем за последние три недели стал UMO 5 (270 проданных машин). В сегменте подключаемых гибридов лидером оказался Geely EX5 EM-i (1734 автомобиля).

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