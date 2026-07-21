Стала известна примерная стоимость обновленной «Нивы»

В продаже модернизированный внедорожник появится до конца лета.

© АВТОВАЗ

Легендарный отечественный внедорожник Lada Niva Legend подорожает после модернизации. Однако это удорожание будет небольшим, рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

В понедельник, 20 июля, на автозаводе в Тольятти стартовал серийный выпуск Lada Niva Legend с новым 1,8-литровым двигателем и множеством обновлений кузова и интерьера.

«Мы рассчитываем, что цены на обновленную Niva Legend изменятся в том же диапазоне, что и в прошлом году при похожих изменениях на Niva Travel», — сказал Костромин в разговоре с «Известиями».

Lada Niva Travel после рестайлинга и установки аналогичного двигателя подорожала на 50-150 тысяч рублей в зависимости от комплектации — с 1,33-1,61 млн до 1,38-1,76 млн рублей. Стоимость классической Lada Niva Legend сейчас составляет от 1,09 млн до 1,25 млн рублей. Если к внедорожнику будет применен аналогичный процент повышения цен, то его стоимость вырастет примерно до 1,13-1,37 млн рублей. Таким образом, в денежном выражении автомобиль может подорожать примерно на 40-120 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Точную стоимость обновленной Lada Niva Legend завод в Тольятти объявит к старту продаж, запланированному на август.

Подумываете о покупке классической «Нивы»? Калькулятор автокредита поможет вам заранее рассчитать финансовую нагрузку и посмотреть, каким будет ежемесячный платёж в зависимости от стоимости.

Мотор, тормоза и подвеска: всё об улучшенной Lada Niva Travel и будущем Lada Niva Legend