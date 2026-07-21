Новый V8, умная подвеска и три экрана: рассекречен обновлённый Mercedes-Maybach GLS

В Штутгарте раскрыли подробности о модернизированном премиальном кроссовере.

© Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представила обновленный кроссовер Maybach GLS. Флагманская версия модели получила модернизированный бензиновый двигатель V8 с 48-вольтовой гибридной системой, доработанное шасси, новую мультимедийную платформу MB.OS и расширенный набор электронных ассистентов, рассказали в пресс-службе концерна.

Главным техническим изменением стал модернизированный 4,0-литровый двигатель V8 семейства M177 с двумя турбокомпрессорами, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой полного привода 4Matic. Мощность силового агрегата составляет 612 л.с. (450 кВт), крутящий момент — 850 Н·м.

В состав силовой установки входит интегрированный стартер-генератор второго поколения (ISG), работающий от 48-вольтовой сети. При интенсивном разгоне он кратковременно добавляет до 23 л.с. и 205 Н·м, а также отвечает за рекуперацию энергии, функцию движения накатом с заглушенным двигателем и быстрый перезапуск ДВС после его автоматического отключения. В Mercedes-Benz отмечают, что после модернизации двигатель стал быстрее откликаться на нажатие педали газа, работает тише и отличается сниженным расходом топлива.

Серьезной доработке подверглась и ходовая часть. Пневматическая подвеска AIRMATIC получила новые настройки, а опциональная система E-Active Body Control теперь использует данные, поступающие через облачный сервис Mercedes-Benz. Автомобиль получает информацию о состоянии дорожного покрытия от других машин марки, уже проехавших по этому участку, и заранее изменяет настройки подвески в соответствии с профилем дороги.

Кроме того, система E-Active Body Control позволяет отдельно управлять каждым колесом. Благодаря этому она уменьшает крены в поворотах, клевки при торможении и раскачку кузова. В режиме Curve система создает небольшой наклон кузова внутрь поворота — до трех градусов, что позволяет уменьшить воздействие боковых нагрузок на пассажиров.

© Mercedes-Benz

Еще одним важным обновлением стала мультимедийная система нового поколения MB.OS. В салоне установлена панель MBUX Superscreen с тремя 12,3-дюймовыми дисплеями. Голосовой помощник поддерживает генеративный искусственный интеллект. Система понимает естественную речь, поддерживает продолжительные диалоги и способна выполнять сложные голосовые команды.

Инженеры Mercedes-Benz также улучшили акустический комфорт в салоне. Для кроссовера переработали шумоизоляцию моторного отсека, днища и колесных арок, а система очистки воздуха теперь полностью обновляет воздух в салоне примерно каждые полторы минуты. Аудиосистема Burmester High-End 3D Surround Sound получила более мощный усилитель и включает 15 динамиков.

Внешне обновленный Mercedes-Maybach GLS отличается новой решеткой радиатора с подсветкой контура и светящейся надписью Maybach, измененной светотехникой и новыми вариантами окраски кузова. Покупателям также предложат новые кованые колесные диски диаметром 22 и 23 дюйма, у которых центральная эмблема Mercedes-Benz всегда сохраняет вертикальное положение благодаря специальному балансировочному механизму.

Продажи обновленного Mercedes-Maybach GLS уже стартовали в Китае. В Европе и США прием заказов откроется до конца июля, при этом цены производитель объявит позднее.

Покупка любого автомобиля — дорогого или бюджетного — требует тщательного обдумывания. И помочь принять решение вам может калькулятор автокредита, с помощью которого вы можете рассчитать ежемесячный платёж в зависимости от стоимости машины и срока кредита.

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