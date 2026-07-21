Минтранс РФ раскрыл неожиданный нюанс нового закона о такси

Раскрыт момент, которую полностью меняет работу закона о локализации такси.

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Автомобили, которые уже были внесены в региональный реестр легковых такси до 1 марта 2026 года, смогут повторно попасть в реестр без соблюдения новых требований по локализации. Об этом сообщил Общественный совет по развитию такси со ссылкой на письмо Минтранса России.

В ведомстве пояснили: если машина была зарегистрирована в реестре перевозчиков до вступления новых норм в силу, при последующем внесении в реестр любого региона правило о степени локализации на нее действовать не будет.

«Если сведения о конкретном автомобиле содержались в региональном реестре легковых такси или во ФГИС «Такси» до 1 марта 2026 года, требования о локализации на него не распространяются», — сказано в письме Минтранса.

Другими словами, владельцам таких автомобилей не придется менять их на модели, соответствующие новым правилам, при перерегистрации в региональном реестре. Лицензия на работу в такси, напомним, действует четыре года.

Новые требования о локализации вступили в силу с 1 марта 2026 года. Они предусматривают, что для работы в такси автомобили должны соответствовать установленным критериям по уровню локализации в России и входить в специальный перечень разрешенных моделей.

Представители отрасли опасались, что после введения новых норм значительная часть действующего автопарка может оказаться вне закона при смене владельца или окончании срока действия лицензии. Разъяснение Минтранса фактически сохраняет возможность использования ранее допущенных машин до конца срока их эксплуатации.

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