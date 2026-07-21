Mercedes-Benz угрожает закрытием заводов в Германии и уходом за рубеж

Выпуск автомобилей на немецких заводах стал невыгодным.

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Немецкий автогигант Mercedes-Benz может перенести производство автомобилей за пределы Германии и даже закрыть отдельные заводы в стране, если не сможет снизить высокие расходы на оплату труда. Об этом рассказал директор по производству и член правления концерна Михаэль Шибе.

На фоне давления со стороны китайских конкурентов и снижения прибыли немецкие автопроизводители всё активнее ищут способы уменьшить издержки. Так, чистая прибыль Mercedes-Benz в первом квартале текущего года упала на 15,5% — до 1,4 млрд евро.

Одним из вариантов экономии является перенос производства за границу, поскольку в Германии оно обходится дороже из-за высоких расходов на электроэнергию, оплату труда и большой налоговой нагрузки.

«Нам придется перенести еще больше рабочих мест за границу. В крайнем случае это может привести к закрытию заводов в Германии», — заявил Шибе в интервью Handelsblatt.

В качестве успешного примера он привел завод Mercedes в венгерском Кечкемете, который после расширения стал крупнейшей производственной площадкой бренда в Европе. По словам представителя концерна, благодаря работе этого предприятия удалось снизить производственные затраты примерно на 70%.

Также одним из вариантов сокращения расходов руководство Mercedes-Benz считает увеличение рабочей недели на предприятиях с 35 до 40 часов без дополнительной оплаты. Кроме того, компания может отказаться от специальных надбавок, предусмотренных коллективными договорами.

Планы руководства уже вызвали недовольство со стороны профсоюза. Работники опасаются сокращения доходов и ухудшения условий труда. Правление, в свою очередь, предупреждает: если сторонам не удастся найти компромисс, компании придется рассмотреть ещё более жесткие сценарии оптимизации производства в Германии.

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