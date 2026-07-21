В правительстве заявили о снижении очередей на заправках

Меры по стабилизации ситуации с бензином сработали.

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Ситуация с автомобильным топливом в России постепенно стабилизируется. Во многих регионах уже снимают ограничения на продажу бензина и дизеля, растёт число работающих АЗС, а очереди сокращаются, заявил первый вице-премьер Александр Новак.

В последние недели в ряде российских регионов наблюдались перебои с поставками топлива, из-за чего на большинстве АЗС ввели ограничения на отпуск бензина и дизеля, а также образовались очереди.

«Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди», — приводит слова Новака информагентство ТАСС.

При этом, по словам первого вице-премьера, полностью решить проблему пока не удалось. В ряде регионов ситуация по-прежнему остается напряженной, поэтому власти совместно с нефтяными компаниями продолжают перераспределять поставки топлива с учетом повреждений НПЗ.

«Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами», — подчеркнул Новак.

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